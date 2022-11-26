Происшествия

Mercedes задымился на улице Гоголя в Пскове. ВИДЕО

Легковой автомобиль задымился на улице Гоголя в Пскове 28 ноября. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Гоголя, 8 - произошло самовозгорание автомобиля Mercedes. Сразу вызвали оперативные службы, хозяин позже вышел из кафе», - рассказал в группе очевидец.

На видео видно, что из автомобиля с номерами Республики Кабардино-Балкария пошёл дым, сотрудники МЧС выбили стекло машины, чтобы ликвидировать задымление.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на улице Советской в Пскове 28 ноября.