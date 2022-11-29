Происшествия

Сожители зарезали россиянина и выбросили с шестого этажа на припаркованный автомобиль

Жителю Хабаровска нанесли ножевые ранения и выбросили с шестого этажа. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 ноября во время застолья в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6 этажа на припаркованный во дворе автомобиль.

Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося, подозреваемые в совершении преступления задержаны при активном участии оперативных сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).