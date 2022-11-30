Происшествия

Жителя Куньинского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

36-летнего жителя Куньинского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина неоднократно и без уважительных причин не платил деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по выплате средств за период с 5 мая по 11 августа составила более 50 000 рублей, а общая задолженность превысила 600 000 рублей.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием из заработка 5 % ежемесячно в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.