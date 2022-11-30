Происшествия

Тело рыбака извлекли из реки Вайминка в Псковском районе

Тело рыбака извлекли из реки Вайминка в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе трех человек и одной единицы техники выезжала на оказание помощи 30 ноября в 09:00 в псковскую деревню Ваймицы. Они помогали в поисках мужчины 1958 года рождения, который 29 ноября ушел на рыбалку на реку Вайминка и не вернулся.

По состоянию на 13:30 поисковые работы завершили. На расстоянии пяти метров от берега, на глубине шести метров, обнаружили тело рыбака. Его извлекли на берег и передали сотрудникам полиции.