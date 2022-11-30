Происшествия

Великолучанин выиграл наркотик в Сети и попал на скамью подсудимых

32-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за приобретение наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

9 сентября возле железнодорожных путей сотрудники полиции остановили мужчину, в отношении которого осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, его доставили в дежурную часть.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли полимерный пакетик с наркотическим средством в значительном размере. При выяснении обстоятельств установлено, что в указанный день подсудимый решил приобрести наркотики в Интернете. На сайте он увидел объявление о проведении конкурса, по итогам которого победитель безвозмездно получает наркотическое средство. Позднее от разработчика интернет-магазина пришло сообщение о выигрыше, а также географические координаты и фотография места «закладки». В указанном месте подсудимый нашёл на земле «приз» в виде полимерного пакета с наркотическим средством, который хранил при себе до задержания сотрудниками полиции.

Суд с применением части 5 статьи 69 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.