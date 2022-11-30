Происшествия

Псковский суд отправил москвича на исправительные работы за мошенничество

Псковский городской суд приговорил москвича к исправительным работам за три эпизода мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Установлено, что с 29 по 30 мая мужчина с целью наживы переписывался с неустановленным лицом и вступил с ним в преступный сговор. Они договорились похитить деньги у жителей страны под предлогом необходимости передачи 100 000 рублей за освобождение их родственников от уголовной ответственности.

В обязанности подсудимого входила роль курьера, а именно получение у потерпевших денежных средств.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.