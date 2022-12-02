Происшествия

В России задержали подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой

43-летнего мужчину задержали за совращение 10-летней девочки в Красноярске, пишет «МК Красноярск» со ссылкой на следственный комитет.

Инцидент произошел 30 ноября. Оказалось, что 43-летний мужчина заманил к себе домой маленькую девочку, предлагая помочь сделать домашнее задание. Впоследствии он показал ей интимные видеоролики с половым актом, а затем разделся и совершил действия сексуального характера. После насильник отпустил девочку.

В настоящее время педофил задержан. Его смогли найти в квартире по месту жительства. Сейчас в его отношении избирается мера пресечения. Оказалось, что ранее мужчина был судим за кражу и мошенничество. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по факту педофилии. Известно, что подозреваемый не женат, детей у него нет.