Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая «Пчёлка» в Пскове
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
о переходе на четырёхдневку
FAQ передача показаний
Есть работа
рост тарифов
Господин Рейтингомер
проект бюджета Пскова
поддержка мобилизованных членов профсоюза
борьба с наледью
Газ в быту
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
фолк-рок в Пскове
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Происшествия 04.12.2022 10:540 Пенсионерка погибла при пожаре в доме у Чудского озера 04.12.2022 18:000 В одном из российских городов обрушились два этажа жилого дома 04.12.2022 13:210 Мужчину в коричневых трусах продолжают разыскивать в Псковской области 04.12.2022 10:540 Пенсионерка погибла при пожаре в доме у Чудского озера 03.12.2022 20:380 Россиянин предстанет перед судом за убийство брата чайником 03.12.2022 17:320 Псковские следователи объявили в международный розыск обвиняемого в смерти жителя Гдова эстонца
 
 
 
Самое популярное 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 02.12.2022 19:4018 В Пскове подорожает проезд в автобусах 30.11.2022 13:289 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В одном из российских городов обрушились два этажа жилого дома

04.12.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

В Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. На данный момент из дома эвакуированы 18 человек.

Фото: Известия 

Также известно о двух пострадавших, однако, по предварительным данным, под завалами ещё могут быть люди. Кроме того, есть угроза дальнейшего обрушения, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным причиной обрушения части дома мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, предварительно, 2 человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ТАСС сообщает о пяти пострадавших. Между тем в МЧС подтвердили гибель четырех человек в результате произошедшего. Разбор завалов продолжается. Уточняется, что травмы получили 10 жильцов дома.

Теги: #газ #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 363 человека
04.12.2022, 19:010 Россиянам объяснили причины снижения стоимости квартир в новостройках 04.12.2022, 18:420 Снег и ветер прогнозируют в Псковской области 5 декабря 04.12.2022, 18:250 В Пскове началось производство спортивного инвентаря и экипировки 04.12.2022, 18:000 В одном из российских городов обрушились два этажа жилого дома
04.12.2022, 17:450 Концерт к Дню казачьей культуры состоялся в Писковичском ДК 04.12.2022, 17:210 Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год 04.12.2022, 17:040 Семья погорельцев с двумя детьми из Середки просит помощи 04.12.2022, 16:410 Псковские коммунисты озаботились будущим муниципальной бани на улице Конной
04.12.2022, 16:230 Второй каток открылся в Пскове 04.12.2022, 16:010 Водитель совершил наезд на пешехода в Великих Луках 04.12.2022, 15:431 В Иране упразднили полицию нравов 04.12.2022, 15:210 Три автомобиля попали в аварию в Плюсском районе
04.12.2022, 15:030 Выездной семинар о дополнительном образовании детей посетил Псковский центр юношеского туризма в Полоцке 04.12.2022, 14:423 «СитиИнвестГрупп» смонтировала видеоролик об уборке снега в Пскове 04.12.2022, 14:260 Краеведческое общество Великих Лук отмечает 30-летие 04.12.2022, 14:001 Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая
04.12.2022, 13:432 Минздрав разработал памятку для медиков для диагностики различных ОРВИ 04.12.2022, 13:210 Мужчину в коричневых трусах продолжают разыскивать в Псковской области 04.12.2022, 13:091 Пещеры для хранения овощей показали в Псково-Печерском монастыре 04.12.2022, 12:461 О достижениях великолукских педагогов рассказал Николай Козловский
04.12.2022, 12:221 320 кубометров снега вывезли ночью из Великих Лук 04.12.2022, 12:010 Эстония получит HIMARS и ракеты к ним с дальностью стрельбы до 300 км 04.12.2022, 11:441 Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам 04.12.2022, 11:200 У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова
04.12.2022, 11:081 Клиентам и партнерам в этом году новогодние подарки будут дарить реже – аналитики 04.12.2022, 10:540 Пенсионерка погибла при пожаре в доме у Чудского озера 04.12.2022, 10:451 Названы платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться 04.12.2022, 10:214 Минфин России предложил альтернативу ипотеке
04.12.2022, 10:034 В России подорожают билеты на поезда 04.12.2022, 09:413 Экономист предупредила о риске недосчитаться части пенсии 04.12.2022, 09:190 Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире 04.12.2022, 09:000 Введение в храм Пресвятой Богородицы отмечают православные 4 декабря
03.12.2022, 22:000 Россияне признались в ожидании повышения зарплат в 2023 году 03.12.2022, 21:400 Эксперт предупредил о возможном штрафе за вызов полиции 03.12.2022, 21:204 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО 03.12.2022, 21:001 Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой
03.12.2022, 20:380 Россиянин предстанет перед судом за убийство брата чайником 03.12.2022, 20:150 Продолжается реставрация Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре 03.12.2022, 19:530 Псковичей призывают добровольно сдать находящееся в незаконном обороте оружие 03.12.2022, 19:420 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове
03.12.2022, 19:300 Завершился второй день Кубка губернатора по хоккею 03.12.2022, 19:100 Об опасности сосулек предупредили псковичей 03.12.2022, 18:420 Необычные облака над Михайловским сфотографировал гость музея 03.12.2022, 18:400 Александр Козловский поздравил юристов с их профессиональным праздником
03.12.2022, 18:170 Умер олимпийский чемпион по баскетболу 03.12.2022, 17:550 Псковичей предупредили об опасности выхода на лед 03.12.2022, 17:320 Псковские следователи объявили в международный розыск обвиняемого в смерти жителя Гдова эстонца 03.12.2022, 17:100 Психолог раскрыла способ грустить правильно
03.12.2022, 16:500 Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца 03.12.2022, 16:280 Михаил Ведерников представил новый мультфильм из серии «Наши краше» 03.12.2022, 16:050 «Конный охотник» появился на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 03.12.2022, 15:440 Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие с 1 января
03.12.2022, 15:221 Михаил Ведерников поздравил юридическое сообщество Псковской области с профессиональным праздником 03.12.2022, 15:051 Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его 03.12.2022, 14:420 Нутрициолог рассказала о пользе и вреде мандаринов 03.12.2022, 14:200 Огромные сосульки на улице Заслонова привлекли внимание великолучан
03.12.2022, 14:050 Жилой дом загорелся в Усвятском районе из-за неправильного использования печи 03.12.2022, 13:560 Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса 03.12.2022, 13:331 «Оранжевый» уровень опасности объявлен Центральной России из-за аномальных морозов 03.12.2022, 13:110 Псковские пенсионеры передали мошенникам более 800 тысяч рублей
03.12.2022, 12:510 Директор «Михайловского» выступит сегодня на форуме «Музеи Беларуси» 03.12.2022, 12:300 Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники 03.12.2022, 12:100 Съёмочная группа федерального телеканала посетила Музей-усадьбу народа сето в Сигово 03.12.2022, 11:550 Поучаствовать в «Ёлке желаний» призвал псковичей Михаил Ведерников
03.12.2022, 11:410 Великолучанина в черной толстовке продолжает искать полиция 03.12.2022, 11:251 Псковские воспитанники профильных смен «Поверь себя» отправились на экскурсию в Карелию 03.12.2022, 11:030 Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей 03.12.2022, 11:010 Андрей Турчак рассказал о законопроекте об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов
03.12.2022, 10:460 День Неизвестного Солдата празднуют сегодня в России 03.12.2022, 10:271 Псковичка попалась на краже косметики и канцелярии 03.12.2022, 10:071 Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться 03.12.2022, 10:050 ЧМ в Катаре: Арена из контейнеров – привет из будущего
03.12.2022, 09:520 День юриста отмечают сегодня в России 03.12.2022, 09:300 Россиян предупредили о трех волнах гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне 03.12.2022, 09:102 Проекционный пешеходный переход появился в Пскове 03.12.2022, 08:520 Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru