Происшествия

В одном из российских городов обрушились два этажа жилого дома

В Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. На данный момент из дома эвакуированы 18 человек.

Фото: Известия

Также известно о двух пострадавших, однако, по предварительным данным, под завалами ещё могут быть люди. Кроме того, есть угроза дальнейшего обрушения, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным причиной обрушения части дома мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, предварительно, 2 человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ТАСС сообщает о пяти пострадавших. Между тем в МЧС подтвердили гибель четырех человек в результате произошедшего. Разбор завалов продолжается. Уточняется, что травмы получили 10 жильцов дома.