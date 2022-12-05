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Петербургский студент выманил у псковички более полумиллиона рублей за «решение» проблем с законом

05.12.2022 20:56|ПсковКомментариев: 0

Петербургский студент выманил у псковички более полумиллиона рублей за «решение» проблем с законом. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский районный суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу студента одного из вузов Санкт-Петербурга, обвиняемого в крупном мошенничестве. 

«Не все курьеры приносят радость. Как полагает следствие, 30 ноября молодой человек, находясь в Санкт-Петербурге, путем переписки в мессенджере с неустановленным лицом, сговорился с ним похитить деньги у граждан в Пскове путем их обмана под предлогом необходимости передачи средств за освобождение их родственников от уголовной ответственности», – отмечается в сообщении. 

1 декабря обвиняемый получил от местной жительницы пакет с 680 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Обвиняемый в судебном заседании возражал против заключения под стражу, просил избрать в отношении него иную, более мягкую меру пресечения. 

Суд ходатайство удовлетворил. Молодой человек пробудет под стражей до 31 января 2023 года включительно. 

Постановление в законную силу не вступило.

Теги: #мошенничество #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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