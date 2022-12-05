Происшествия

Более 10 млн рублей перевели псковичи телефонным мошенникам за неделю

24 жителя Псковской области стали жертвами телефонных мошенников за прошедшую неделю с 28 ноября по 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Потерпевшим причинили ущерб от 4 тысяч до 2,5 млн рублей, а всего на сумму свыше 10 млн рублей.

В 12 случаях предлогом обмана потерпевших стала информация о несанкционированном банковском кредите, для предотвращения последствий которого введенные в заблуждение местные жители переводили свои деньги на счета, указанные преступниками. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или представителями банков,

В 3 случаях псковичи передали мошенникам свои деньги за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых они якобы стали.

Кроме того, преступники для обмана использовали такие поводы как продажа билетов в театр и на поездки в междугороднем транспорте, переводы за аренду квартиры найденной потерпевшим на одном из сайтов, возможность дистанционного заработка и предоставление услуг интимного характера через Интернет.

По данным фактам правоохранительные органы возбудили и расследуют 24 уголовных дела.