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Иностранец получил штраф за попытку провезти 100 ампул с тестостероном через границу в Псковской области

Иностранец получил штраф за попытку провезти сильнодействующие вещества (тестостерон) через таможенную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Осужденный приобрел в Интернете на территории Украины лекарственные препараты в 100 стеклянных флаконах, которые согласно постановлению правительства РФ от 29 декабря 2007 № 964 внесены в список сильнодействующих веществ.

В сентябре его задержали сотрудники Псковской таможни на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе при незаконном перемещении указанных препаратов в салоне своего легкового автомобиля через таможенную границу. В ходе досмотра его транспортного средства сильнодействующие вещества изъяли из незаконного оборота.

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Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). С учётом позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.