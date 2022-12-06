Иностранец получил штраф за попытку провезти 100 ампул с тестостероном через границу в Псковской области

Иностранец получил штраф за попытку провезти сильнодействующие вещества (тестостерон) через таможенную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Осужденный приобрел в Интернете на территории Украины лекарственные препараты в 100 стеклянных флаконах, которые согласно постановлению правительства РФ от 29 декабря 2007 № 964 внесены в список сильнодействующих веществ.
В сентябре его задержали сотрудники Псковской таможни на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе при незаконном перемещении указанных препаратов в салоне своего легкового автомобиля через таможенную границу. В ходе досмотра его транспортного средства сильнодействующие вещества изъяли из незаконного оборота.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.