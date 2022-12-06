Происшествия

Молодого человека подозревают в телефонном мошенничестве в Псковском районе

Подозреваемого в телефонном мошенничестве молодого человека заключили под стражу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

1 декабря неизвестный позвонил пенсионерке 1941 года рождения, проживающей на территории Псковского района, и ввёл её в заблуждение. Злоумышленник сообщил 81-летней престарелой женщине ложную информацию о том, что её родственница стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Во избежание уголовной ответственности он потребовал у женщины 680 тысяч рублей.

По предварительной договорённости, на автобусной остановке в деревне Неелово Псковского района молодой человек 2002 года рождения получил от потерпевшей указанную сумму денег.

Подозреваемый - 20-летний житель города Набережные Челны Республики Татарстан. Молодой человек задержан сотрудниками полиции. В настоящее время его подозревают в совершении четырёх аналогичных преступлений.

Псковским районным судом ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца.