Происшествия

Пскович угостил знакомых девушек спиртным за чужой счёт

Мужчину в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счёта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В сентябре по дороге на работу мужчина увидел на земле банковскую карту со встроенной системой бесконтактного способа проведения операций и подобрал её. Найденную банковскую карту он положил в карман, после чего ушёл на работу. Вечером того же дня обвиняемый вспомнил про карту и направился в магазин. Находясь около магазина, обвиняемый встретил двух знакомых девушек, которых решил угостить спиртным за чужой счёт.

С 21 по 27 сентября мужчина посещал различные магазины города, где расплачивался украденной банковской картой. Всего он потратил 8 000 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.