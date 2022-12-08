Происшествия

Диван сгорел в доме на улице Вокзальной в Пскове из-за неисправного ноутбука

Шесть человек эвакуировали из-за пожара на улице Вокзальной в Пскове 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании в доме №46 сообщили в 18.02.

В многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире сгорел диван, квартира закопчена.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы ноутбука.

Спасти от огня удалось квартиру.

В 12.50 ещё один пожар ликвидировали на улице Краснофлотской в Невеле. В хозяйственной постройке в моечном отделении огонь повредил потолочное перекрытие. Причина – предварительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Помимо этого, в 21.50 пожар зафиксировали в переулке Александра Невского в деревне Середке Псковского района. Сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Спасти от огня удалось хозяйственную постройку.

В 3.20 пожар зафиксирован в доме №10 на улице Свободы в Себеже. В хозяйственной постройке сгорела кровля и дрова. Причина – предположительно короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.