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Происшествия

Великолучанин обменял почти 400 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

09.12.2022 12:19|ПсковКомментариев: 0

Неизвестная завладела сбережениями великолукского пенсионера в сумме 386 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 8 декабря в Великих Луках в дом к 88-летнему горожанину зашла неизвестная молодая женщина. Она сообщила, что необходимо в рамках некой грядущей денежной реформы произвести замену старых купюр на новые. Под этим предлогом женщина завладела деньгами пенсионера. Взамен она передала ему «банкноты», которые оказались билетами «банка приколов». Об этом пенсионер узнал, когда отправился с ними в магазин за покупками.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. С его слов, «гостье» на вид 25-30 лет, она среднего роста, худощавого телосложения, одета во всё темное, на лице – чёрная медицинская маска.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело.

Теги: #происшествие #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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