Пропавшего в сентябре 75-летнего псковича продолжает разыскивать полиция

75-летний Дмитрий Золин пропал в псковской деревне Крипецкое-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.
13 сентября в лесу у деревни Крипецкое-1 обнаружили автомашину пропавшего.
Приметы: худощавое телосложение, рост около 170 см, глаза серо-голубые, одет предположительно в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851, 676-872.
Ранее о розыске мужчины объявляли следственный комитет и поисковый отряд.