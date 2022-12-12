Происшествия

Пропавшего в сентябре 75-летнего псковича продолжает разыскивать полиция

75-летний Дмитрий Золин пропал в псковской деревне Крипецкое-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

13 сентября в лесу у деревни Крипецкое-1 обнаружили автомашину пропавшего.

Приметы: худощавое телосложение, рост около 170 см, глаза серо-голубые, одет предположительно в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851, 676-872.

Ранее о розыске мужчины объявляли следственный комитет и поисковый отряд.

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