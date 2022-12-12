Происшествия

Укравшему элитные мужские духи псковичу грозит до двух лет тюрьмы

Ранее судимый 22-летний пскович предстанет перед судом за кражу парфюмерной продукции из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

21 марта в торговом зале одного из псковских ТЦ молодой человек украл две упаковки элитной мужской туалетной воды на сумму 4602 рубля.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по данному уголовному делу. Санкция статьи о хищении предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.