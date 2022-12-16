Происшествия

Незаконный сбыт боеприпасов обернулся для отца двоих детей в Пскове судом

Незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию обернулся для псковича судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

В мае мужчина продал карабин, к которому у него остались 226 патронов калибра 5,6 мм. Их он хранил в металлическом сейфе по месту жительства без соответствующего разрешения. Затем в июле он незаконно продал патроны через сайт.

Псковичу предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и пунктом «в» части 5 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Суд с учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, наличием на иждивении двоих несовершеннолетних детей приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.