Происшествия

Пенсионерка из Порхова доверилась мошеннику и отдала 200 тысяч рублей

Пожилая жительница Порхова поддалась на уговоры мошенника и отдала ему 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 декабря порховчанке, 1947 года рождения, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что нечистые на руку лица, якобы, пытаются незаконно оформить на нее кредит. И под предлогом предотвращения оформления кредита, завладел денежными средствами пенсионерки.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.