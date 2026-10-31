Более 700 тысяч рублей перевела жительница Палкинского округа аферисту на «безопасный счет»

Более 700 тысяч рублей лишилась жительница Палкинского муниципального округа, переведя деньги на «безопасный счет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленный злоумышленник под видом банковского служащего с использованием мессенджера обратился к жительнице Палкинского муниципального округа. Он настоятельно рекомендовал собеседнице, якобы, во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет», что та и сделала. В итоге, женщина лишилась более 700 тысяч рублей.

Убедившись, что она стала жертвой аферистов, потерпевшая обратились за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

«В этой связи полиция напоминает нашим согражданам о необходимости проявлять в подобных ситуациях максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся разными путями использовать доверчивых людей в своих корыстных целях. Важно иметь в виду, что никаких такого рода "безопасных счетов" не существует. Это лишь распространенная уловка нечистых на руку лиц, которые используют ее, чтобы положить себе в карман чужие деньги», - пояснили в УМВД.