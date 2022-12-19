Происшествия

Более трех миллионов рублей похитили мошенники у псковичей и великолучан

Более трех миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трем потерпевшим позвонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками банковской сферы и заявили собеседникам, что якобы во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов необходимо срочно перечислить денежные средства на «безопасные счета». Жители области последовали «рекомендации» злоумышленников и лишились денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбудили уголовные дела. Ведется расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.