Происшествия

Иностранец попытался дать взятку сотруднику таможни в Пыталовском районе

Иностранец попытался дать взятку на границе в Пыталовском районе и попал под следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

15 декабря подозреваемый следовал к себе на родину транзитом через Россию на личном автомобиле с зарубежной регистрацией. В момент прохождения российско-латвийской границы в Пыталовском районе, чтобы избежать внесения суммы таможенного депозита за ввозимый автомобиль, он попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 200 долларов США. После этого был задержан.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении жителя иностранного государства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.