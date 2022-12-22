Происшествия

Опочанин заподозрил знакомого в хищении имущества и ударил его ножом

Опочанин заподозрил знакомого в хищении имущества и ударил его ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Ночью 6 июня мужчина после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым на почве возникших безосновательных подозрений в том, что последний похитил его имущество, взял кухонный нож. Подсудимый ударил знакомого ножом в шею.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Сообщил, что произошедшее помнит плохо, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Считает, что это получилось случайно, так как он ничего плохого сделать потерпевшему не хотел, уточнили в пресс-службе.

Опочецкий районный суд признал 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.