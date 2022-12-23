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В Пскове по горячим следам установили лиц, закидавших снегом Вечный огонь

Псковские полицейские по горячим следам установили лиц, закидавших снегом Вечный огонь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону. В результате действий подростков пламя мемориала было потушено.

Видео: УМВД России по Псковской области

«Сотрудники УМВД России по городу Пскову по горячим следам установили лиц, закидавшим снегом Вечный огонь в Сквере павших борцов. Сообщение о том, что на четырехгранном обелиске в честь борцов революции потухло пламя поступило от неравнодушных граждан по телефону единого номера вызова экстренных служб «112», фотографии появились в социальных сетях и СМИ. По данному факту полицией была начата проверка.

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В результате просмотра камер видеонаблюдения установлено, что 22 декабря около 16.30 трое подростков подошли к мемориалу и начали закидывать снегом Вечный огонь. В определенный момент горелка оказалась полностью завалена снегом и пламя потухло. После чего дети покинули сквер. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее, чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Работа горелки Вечного огня на обелиске была восстановлена работниками газового предприятия в тот же вечер», - рассказали в полиции.