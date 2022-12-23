Происшествия

Приговор убийце-рецидивисту вынесен в Псковской области

В Новосокольниках осужден мужчина, совершивший убийство летом этого года. Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого за совершение умышленных преступлений, в том числе за убийство, 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по региону, установлено, что «2 июня 2022 года злоумышленник находился в гостях по месту жительства потерпевшего в одной из деревень Новосокольнического района. В ходе застолья он приревновал бывшую супругу к потерпевшему, схватил нож и нанёс ему четыре удара в шею и грудь. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Затем осужденный вместе с бывшей супругой и ее подругой отволокли тело подальше от места убийства и бросили в придорожную канаву, где оно было обнаружено спустя три дня местной жительницей».

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год. Уголовные дела в отношении двух женщин, которые совершили заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, окончены отдельным производством и в настоящее время рассматриваются в суде», - отметили в следственном управлении.