Жилой дом сгорел в палкинской деревне из-за короткого замыкания

Жилой дом сгорел в деревне Перово Палкинского района 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
В ведомство о возгорании сообщили в 10.47. Сгорели жилой дом и надворная постройка.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в доме.
Ещё один пожар произошёл в 23.56
на улице Молодёжной в Пскове. В бане выгорело помещение парилочной, здание закопчено. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Ранее сообщалось, что при пожаре в деревне Стехны Пыталовского района 23 декабря погиб мужчина.