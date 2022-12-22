Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Пыталовском районе

Мужчина погиб при пожаре в деревне Стехны Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство 23 декабря в 6.30. В в квартире трехэтажного многоквартирного дома в квартире после пожара обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём погибшего. На пожар выезжала 28 пожарно-спасательная часть в составе четырех человек.