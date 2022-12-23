Происшествия

Мошенникам удалось взять кредит на жительницу Пскова без её ведома

На жительницу города Пскова оформили кредит без её ведома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в течение дня ей пришло три уведомления на телефон. В них были коды для входа в мобильный банк, а также предупреждения о том, что эти коды нельзя никому сообщать. Женщина была занята и не сразу обратила внимание на данные сообщения.

Когда потерпевшая зашла в личный кабинет мобильного банка, она увидела, что на её имя оформлен микрозайм на сумму 11 тысяч рублей, а также отправлено более 60 заявок в различные микрофинансовые организации с целью получения кредита до 15 000 рублей. Во всех организациях было отказано, за исключением одной – в предоставлении микрозайма на сумму 11 тысяч рублей. Кроме того, женщина обнаружила, что изменён адрес её регистрации.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество.