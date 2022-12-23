Происшествия

Трое жителей Псковской области перевели мошенникам более 600 тысяч рублей

Несколько жителей Псковской области поддались на различные уловки дистанционных мошенников и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Псковичу, великолучанке и жителю Себежского района декабре позвонили незнакомцы. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита, возможности получения солидного заработка в Сети, а также при осуществлении операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов мошенники завладели деньгами этих граждан на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведётся следствие.