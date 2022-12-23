Происшествия

В Великих Луках загорелся автомобиль из-за короткого замыкания в фаре

Короткое замыкание в фаре привело к пожару в гараже на улице Колхозной в Великих Луках 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 18:10 в ведомство поступило сообщение о возгорании. В автомобиле Toyota Estima выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, оплавлена приборная панель, огонь повредил обшивку салона, выгорели передние фары и бампер.

В гараже загорелась деревянная тумба, строение закоптилось.

Предположительная причина происшествия – короткое замыкание в передней правой фаре.