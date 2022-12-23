Происшествия

Порховича отправили в колонию за попытку поджога

Ранее судимого 26-летнего порховича признали виновным в покушении на уничтожение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 11 июля пьяный подсудимый, находясь на веранде одного из домов на улице Профсоюзной, из-за ссоры с хозяйкой дома и её супругом поджег находящееся на полу веранды автомобильное кресло.

«Убедившись в том, что подожжённое им кресло разгорается и не потухло, мужчина покинул дом. Вместе с тем, он не смог довести свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам, так как поджог был обнаружен и локализован неравнодушными гражданами, хозяевами и сотрудниками пожарной службы», – отметили в пресс-службе судов региона.

В случае доведения преступления до конца потерпевшим был бы причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 430 000 рублей.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности с приговором Порховского районного суда Псковской области от 21 ноября 2022 года - 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.