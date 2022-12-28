Происшествия

Жителя Бежаницкого района наказали за случайное убийство в ходе ссоры

35-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего его смерть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

13 мая подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в жилом доме в посёлке Красный Луч Бежаницкого района. Из-за предыдущих ссор у него возник словесный конфликт с потерпевшим, в ходе которого он не менее девяти раз ударил его рукой по голове и лицу. Мужчина получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте преступления.

При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребёнка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание вины и состояние здоровья.

Мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.