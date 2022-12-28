Происшествия

Великолучанин избил человека на железнодорожном мосту и попал под суд

Великолучанин избил неизвестного ему человека на железнодорожном мосту и попал и под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В июне ночью мужчина, находясь на переходном железнодорожном мосту через железнодорожные пути станции «Великие Луки», беспричинно ударил в голову ранее неизвестного ему мужчину. По факту полученных телесных повреждений тот обратился за медицинской помощью. Впоследствии виновного установили сотрудники полиции.

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Псковской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, из хулиганских побуждений).

Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье.