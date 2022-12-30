Происшествия

Пскович попался на краже еды и алкоголя перед празднованием Нового года

38-летний мужчина попался на краже еды и алкоголя в Пскове 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.