Происшествия

Двух кошек и собаку спасли пожарные при возгорании дома в Пскове

Двух кошек и собаку спасли пожарные при возгорании жилого дома в Пскове 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Информация о пожаре в двухэтажном доме №28 на улице Красногорской поступила в 22:24. На первом этаже в ванной комнате огонь повредил стену и потолок. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. Пожарным удалось спасти питомцев собственника дома.

Кроме того, в тот же день утром на улице Николая Васильева в областном центре горел автомобиль Toyota Corolla 1994 года выпуска. Огонь повредил моторный отсек и салон. По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Днем 31 декабря в деревне Посадница Красногородского района сгорел жилой дом. По имеющейся информации, причиной пожара могло стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А вечером на улице Смольной в Палкино и в деревне Видусово Невельского района сгорели бани. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.