Звезда фильмов Marvel получил травмы при уборке снега и находится в критическом состоянии

Двукратный номинант на премию «Оскар» и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая.
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Согласно данным представителя звезды, Реннер в «критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.
Актера по воздуху доставили в больницу.