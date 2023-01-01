Происшествия

Звезда фильмов Marvel получил травмы при уборке снега и находится в критическом состоянии

Двукратный номинант на премию «Оскар» и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая.

Фото: РИА Новости

Согласно данным представителя звезды, Реннер в «критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.

Актера по воздуху доставили в больницу.