Происшествия

Три жилых дома и баня горели в Псковской области

Три жилых дома и баня горели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 3 января в 11:41 в ведомство сообщили о возгорании в жилом доме по улице Лермонтова в городе Дно. Помещение выгорело изнутри полностью. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилого дома.

Вечером также в Дно по улице Калинина сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В 21:22 в ведомство сообщили о возгорании в пыталовской деревне Стехны. В трехэтажном многоквартирном жилом доме, в двухкомнатной квартире огонь повредил пол и стены. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

4 января в 1.31 в деревне Старосокольники Новосокольнического района огонь повредил баню. Помещение выгорело изнутри полностью, также сгорел сарай. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.