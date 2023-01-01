Происшествия

Автомобиль Audi загорелся в Пскове

Легковой автомобиль Audi А6 1994 года выпуска загорелась 5 января в Пскове, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также, в этот день жилом доме на улице Третьякова в Гдове огонь повредил кровлю и потолочные перекрытия дома. Веранда, пристроенная к дому, выгорела изнутри, снаружи огонь повредил отделку. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного режима работы электрооборудования в помещении веранды.

Сегодня, 6 января, садовый дом сгорел в Карамышевской волости, СНТ «Восток», Псковского Района. В ведомстве считают, что пожар случился из-за короткого замыкания на вводе в дом.