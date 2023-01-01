Происшествия

Жилой дом сгорел в Новоржевском районе

Жилой дом сгорел в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили 6 января в 20:36. В новоржевской деревне Выбор на улице Солдатова сгорел жилой дом. Огонь также повредил баню и сарай. По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в 18:46 в ведомство поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на улице Льва Толстого в Пскове. Там огонь повредил летнюю кухню. В ведомстве считают, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки в помещении летней кухни.

7 января в 1:25 ночи в невельской деревне Кисилево огонь повредил кровлю бани. Предполагается, возгорание произошло из-за неисправности печной трубы.