Происшествия

Три бани сгорели за сутки в Псковской области из-за коротких замыканий

Три бани сгорели 7 января в Псковской области из-за коротких замыканий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 17.19 стало известно о пожаре в деревне Криуха Пустошкинского района. Огонь повредил в бане потолочное перекрытие. Ещё одно возгорание произошло в 20.01 на проспекте Ленина в Порхове. Там в бане сгорела кровля, здание выгорело изнутри. А в 00.10

баня сгорела в СНТ «Дружба» Псковского района. Во всех трёх случаях предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, в 23.40 в деревне Усохи Пустошкинского района сгорела кровля жилого дома, строение выгорело изнутри. Предположительной причиной пожара также стало короткое замыкание электропроводки.

Также в 20.55 пожарные ликвидировали возгорание на улице Лары Михиенко в Бежаницах. В бесхозном строении внутри огнём повреждена стена. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.