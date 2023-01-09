Происшествия

Пскович попался на краже еды в магазине

21-летнего псковича задержали за кражу еды в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «тревога» поступил дежурному отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина, расположенного на улице Труда в Пскове, 8 января. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. Росгвардейцы незамедлительно прибыли в магазин, где задержали молодого человека, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства псковича передали сотрудникам полиции.