Происшествия

Пьяный пушкиногорец поссорился с приятелем и пустил в ход нож

Пушкиногорская полиция раскрыла тяжкое преступление, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся у сотрудников ведомства данным, в Пушкиногорском районе ночью 8 января с колото-резаными ранами госпитализировали 39-летнего местного жителя.

В результате оперативных мероприятий, полиция задержала подозреваемого. Им оказался безработный житель Пушкиногорского района 1986 года рождения.

По версии следствия, после употребления спиртного между двумя мужчинами произошла ссора и подозреваемый пустил в ход нож.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.