Происшествия

Судимый опочанин обокрал чужой автомобиль и уехал домой на такси

Жителя Опочки, подозреваемого в хищении чужого имущества, задержали сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 9 января в деревне Исса Пушкиногорского района из автомобиля ВАЗ-2114, который стоял у дома на улице Центральной, похитили документы и 25 тысяч рублей. Подозреваемый - безработный житель города Опочки, мужчина 1995 года рождения. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи и угон. По версии следствия, подозреваемый приехал в деревню в гости к знакомым, а после визита к ним, находясь в нетрезвом виде, на улице обратил внимание на чужую машину.

Мужчина проник в автомобиль, похитил из салона документы и деньги, а затем на такси вернулся к себе домой в Опочку. Здесь его и задержали стражи правопорядка. В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В ходе расследования с учетом "послужного списка" фигуранта устанавливается возможная его причастность к совершению и других противоправных деяний», - добавили в полиции.