Происшествия

Водонапорная башня деформировалась из-за морозов в невельской деревне. ФОТО

Водонапорная башня деформировалась из-за морозов в невельской деревне Кухарево. Об этом сообщается в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Татьяна Пароньян / «ВКонтакте»

«В деревне Кухарево водонапорную башню снова перекорежило! Стояли морозы. Она так трещала, и после этого пошли перекосы», - написала местная жительница.

Как уточнила женщина, осенью к башне приваривали железные планки, но «башню опять помяло».

«Что будет по весне - неизвестно. Как спасти такую башню? Которую мы с таким трудом добивались, чтобы решить вопрос с водой в нашей деревне», - добавила она.