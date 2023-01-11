Происшествия

Директора киношколы отправили в колонию на 15 лет за педофилию

Центральный районный суд Тюмени огласил приговор бывшему руководителю студии, домогавшемуся до несовершеннолетних. Преподавателя признали виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). В деле всего 11 эпизодов.

«Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду. Узнав об интересах преподавателя, одна из родительниц подняла тревогу и обратилась в правоохранительные органы», — сообщает E1.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

Суд назначил виновному 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, осужденному по решению суда предстоит наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Гражданский иск по делу удовлетворен частично. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму в размере 1 850 000 рублей.