Происшествия

Дома и автомобиль смогли спасти от возгорания в Гдовском районе

Два дома и автомобиль смогли спасти от возгорания сотрудники пожарной охраны в Гдовском районе 11 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 0:38 на пульт управления поступило сообщение о возгорании в деревне Шелопугино. В результате аварийного режима работы электрооборудования сгорела хозяйственная постройка. Огонь перекинулся на рядом стоящий автомобиль УАЗ-330365, накрытый тентом. Огонь повредил тент на площади двух квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и спасли два жилых дома и автомобиль.

Кроме того, в этот же день в Невеле в 9:07 на улице Гвардейская, 87 из-за кроткого замыкания произошло возгорание здания по сборке мебели. Огонь повредил отделочные материалы на площади пяти квадратных метров. Здание спасли от полного возгорания.

В 11:58 в деревне Подолешье Гдовского района в хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади и здание изнутри. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Удалось спасти от возгорания жилой дом и хозяйственную постройку.