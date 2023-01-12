Происшествия

Хозяина оставленной в лесу машины продолжают искать в Псковском районе

Дмитрия Золина 1947 года рождения разыскивают в Псковском районе. С 29 августа 2022 года мужчина отсутствует по месту жительства в деревне Родине Псковского района, 13 сентября в лесу за деревне Крипецкое Псковского района была обнаружена машина пропавшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе МВД России.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост около 170 см, серо-голубые глаза. Пропавший, предположительно, был одет в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактные телефоны: 676-851, 676-872.