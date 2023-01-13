Происшествия

Сын избил отца до смерти в Опочке

Мужчину задержали по подозрению в избиении отца со смертельным исходом в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

11 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в частном доме в городе Опочка тела 54-летнего местного жителя. По результатам проведенного в рамках доследственной проверки медицинского судебного исследования установлено, что потерпевший скончался в результате черепно-мозговой травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 8 января подозреваемый поссорился с отцом на бытовой почве. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов в голову. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.