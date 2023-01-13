Происшествия

Пенсионерка пыталась совратить 12-летнего внука и попала под следствие

Пожилая жительница поселка Югыдъяг в Коми попыталась совратить собственного внука. Попытки не прекращались в течение полугода, но об этом стало известно только 12 января.

На момент преступления мальчику исполнилось 12 лет. Он учится в шестом классе местной школы и проживает в одной квартире с 62-летней бабушкой, которая с начала июня по конец декабря 2022 года совершала в сторону внука развратные действия и пыталась его совратить, сообщает РЕН ТВ.

В совершении преступления пожилая женщина призналась. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).