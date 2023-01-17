Происшествия

Осветительный прожектор для катка украли в великолукской деревне Переслегино

Осветительный прожектор для катка украли в великолукской деревне Переслегино. Об этом сообщила председатель ТОС «Подкова» Надежда Аввакуменкова.

Фото: газета «Наш путь»

Она рассказала о том, что на минувшей неделе в деревне прошло торжественное мероприятие по случаю открытия катка. Участие в празднике приняли и взрослые, и дети, пишет газета «Наш путь».

«В выходные с территории катка, обустроенного ТОСом, был украден осветительный прожектор, который освещал площадку. Украден с субботы на воскресенье или с воскресенья на понедельник!» - сообщила Надежда Аввакуменкова.